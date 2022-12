Si spegne il motore al decollo, aereo finisce in mare

C'è stato un incidente aereo a Tortolì. Un ultraleggero è ammarato a poche decine di metri dalla riva sulla spiaggia di Basaura. Pilota e passeggero sono stati tratti in salvo da una piccola imbarcazione. Sono feriti in maniera lieve. L'aereo era appena decollato dall'aeroporto ogliastrino diretto all'aviosuperfice di Decimoputzu, quando ha avuto un'avaria al motore che si è spento. Chi era ai comandi è riuscito a eseguire la manovra di ammaraggio che è riuscita perfettamente. Il velivolo è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno portato le due persone a bordo, un uomo e una donna, in ospedale a Lanusei per accertamenti.