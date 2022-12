Sorpresi con la droga pronta per lo spaccio

Quattro arresti per detenzione di droga a fini di spaccio nella giornata di ieri ad opera dei Carabinieri delle compagnie di Iglesias e Sanluri in due distinte operazioni. Si tratta di tre uomini residenti a Portoscuso e di un 19enne di Serramanna, trovati in possesso di cocaina, eroina, hascisc e marijuana in diverse quantità. Tutti e quattro saranno processati per direttissima.