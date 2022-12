Torres, Stefano Sottili è il nuovo allenatore

Stefano Sottili è il nuovo allenatore della Torres. La società sassarese ha raggiunto l'accordo con il tecnico toscano classe 1969, lunga esperienza cominciata nel 2008 e che lo ha visto alla guida di ben 13 squadre. Sottili sbarcherà in Sardegna tra qualche giorno per la firma del contratto e prenderà le redini dei rossoblù dopo l'esonero di mister Alfonso Greco. Il campionato riprenderà l'8 gennaio e i sassaresi saranno impegnati sul campo del San Donato Tavarnelle. Prioritario recuperare posizioni in classifica e allontanarsi dalla zona play - out.