Sparatoria all'alba all'ecocentro nella zona industriale di Alghero, dove un dipendente ha sparato con una pistola contro due suoi colleghi, ferendoli alle gambe. Entrambi trasportati nel pronto soccorso della cittadina catalana dalle ambulanze del 118 non sono in pericolo di vita, mentre l'uomo che ha aperto il fuoco si è poi suicidato. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri. In corso le indagini.