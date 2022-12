Teatro, bambini e nuove tecnologie tra Sardegna e Danimarca

Ultimo appuntamento per Le Meraviglie del Possibile, il festival di teatro e nuove tecnologie organizzato a Cagliari da Kyberteatro. Ospite d'onore, la compagnia danese Limfjordsteatret con il talk-spettacolo “Pixel and Performing Arts”. Limfjordsteatret produce e realizza attività teatrali diversificate per bambini, giovani e adulti: spettacoli, laboratori, performance. In Danimarca ha due sedi, una nell’isola di Mors e una a Thy, nella penisola dello Jutland, e in modo particolare si occupa di teatro per l’infanzia. Il talk è rivolto a insegnanti, educatori, educatrici, pedagogisti, pedagogiste, creativi, creative, artisti, artiste.

Non è un caso che gli artisti nordici visitino Cagliari. Fino al 2024 è previsto uno scambio fra Limfjordsteatret e Kyberteatro, per esplorare e sviluppare l’interazione tra i nuovi media e le arti dello spettacolo e creare diversi innovazioni per il teatro dell’infanzia. Con una serie di laboratori le scuole primarie e dell'infanzia di Cagliari e di Mors, bambini e insegnanti useranno le arti performative e le tecnologie digitali per potenziare la creatività, l’inclusione sociale, il rispetto per l’ambiente, l’empatia e il senso di appartenenza alla comunità.