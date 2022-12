Nel tardo pomeriggio in un tentativo di rapina in una parafarmacia a Tortolì un uomo, Natale Canu, titolare della rivendita di medicinali, è rimasto ferito in maniera non grave da un colpo d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, due uomini con il volto travisato e armati hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale. Ma durante il blitz qualcosa è andato storto e i malviventi hanno sparato contro il titolare. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri.