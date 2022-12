Trentenne travolta e uccisa su un monopattino da un suv

Tragedia in tarda serata sulla vecchia strada provinciale tra Muravera e Villaputuzu. Una trentenne è stata travolta da un suv mentre guidava un monopattino. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: sul posto i carabinieri della compagnia di San Vito. Probabilmente il conducente dell'auto, a causa del buio, non e' riuscito a vedere la donna

con il monopattino. L'ambulanza del 118 e' intervenuta per un "codice rosso", ma quando l'equipe medica e' giunta sul luogo

della tragedia, per la donna non c'era più niente da fare.