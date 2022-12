Trovano i resti di un uomo durante una battuta di caccia

Hanno ritrovato i resti di un uomo mentre erano impegnati in una battuta di caccia. E' successo ad alcuni cacciatori nel Supramonte di Baunei. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri che hanno provveduto a recuperare il cadavere. La Procura della Repubblica di Lanusei disporrà l'esame del Dna, per avere la certezza sull'identità. Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di Alessandro Zaniboni, l'ingegnere di 55 anni di Grado, specializzato in piattaforme petrolifere della Saipem e appassionato speleologo, scomparso il 23 luglio 2021 proprio nella zona di Baunei.