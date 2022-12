Trovati 33 candelotti, 4 giovani denunciati a Tortolì

Nell'ambito dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei durante la notte del 25 dicembre, sono stati ritrovati 33 candelotti che sono stati classificati come ordigni artigianali. I candelotti erano all'interno di un veicolo e sono stati scoperti nell'ambito di un controllo su un gruppo di ragazzi ogliastrini da parte del personale della Stazione Carabinieri di Tortolì. Ordigni potenzialmente pericolosi: confezionati non con carta ma con tubi di PVC con all’interno polvere pirica, del legno morbido utilizzato come tappo e del filo di ferro modellabile per pressare il tutto, oltre a un forte rumore avrebbero potuto provocare conseguenze gravi a causa delle schegge. Il materiale verrà analizzato per essere classificato nella scala degli ordigni e individuare eventuali impronte e DNA. Quattro giovani sono stati tutti deferiti, i loro telefonini sequestrati.