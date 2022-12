Claudio Ranieri dal 1 gennaio 2023 assumerà la guida tecnica della prima squadra. L'allenatore ha firmato un contratto che lo lega al club sino al 30 giugno 2025.

Per la partita contro il Cosenza, il 26 dicembre in panchina ci sarà Muzzi, che in questi giorni sta dirigendo gli allenamenti ad Asseminello con uno staff interno alla società rossoblù.

Mancheranno ancora di Pardo, Rog e Mancosu che continuano nel lavoro personalizzato.

Ad arbitrare il match sarà Daniele Paterna.