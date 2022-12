Un laboratorio per fuochi d'artificio allestito in casa

Non solo nella sua casa a Sinnai aveva stipato fuochi d'artificio pronti da vendere abusivamente, ma aveva allestito anche un piccolo laboratorio per confezionarne altri. Agli arresti è finito un 21enne che deve rispondere di fabbricazione e detenzione illegale di esplosivi, commercio abusivo di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti. I Carabinieri hanno sequestrato 150 chili di botti, tra fuochi d'artificio, petardi, razzi e fontane, privi di marchio di legge e pronti per essere smerciati al mercato nero. La scoperta e il sequestro del materiale e del laboratorio che serviva al confezionamento ha impegnato i militari della stazione di Quartu con il supporto degli artificieri del Comando provinciale di Cagliari.