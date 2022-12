Voli aggiuntivi per Natale, fine dell'odissea

Dopo le difficoltà dei giorni scorsi nel trovare voli in continuità a ridosso delle festività natalizie, Ita e Volotea stanno aggiornando le nuove disponibilità. Sono 36 i voli aggiuntivi previsti per ora dalle due compagnie che operano in regime di continuità territoriale per far fronte all'impennata di richieste in occasione di partenze e arrivi durante le feste.

Alcune frequenze erano già state aggiunte nei giorni scorsi. i siti delle compagnie aeree sono in aggiornameto in queste ore una volta ottenute le autorizzazioni dell'Enac. Ai sei voli in più nei giorni scorsi, ieri se ne sono aggiunti 4. ora si sta lavorando ad altre otto frequenze supplementari: in questo caso si tratta di un collegamento in più sulla rotta Milano Linate-Cagliari il 20 dicembre, una sulla rotta Milano Linate-Cagliari il 21 dicembre e una sulle tratte Milano Linate-Cagliari, Milano Linate-Alghero, Milano Linate -Olbia e Roma Fiumicino-Alghero il 23 dicembre. Infine per la vigilia di Natale, il il 24 dicembre, sono previsti due collegamenti aggiuntivi con Milano da Cagliari e Alghero.