Voli introvabili, Ita: presto in vendita biglietti aggiuntivi dal 20 al 24 dicembre

Posti quasi esauriti. Nel periodo delle festività natalizie spostarsi da e per la penisola è un'impresa. I voli aggiuntivi della continuità territoriale sono stati annunciati ma ancora non ci sono, almeno non tutti. A far salire il livello della polemica una nota dell'Ente nazionale aviazione civile. L'Enac ha comunicato di aver contattato Ita Airways e Volotea, che operano sugli scali sardi in regime di continuità territoriale, per avviare l'iter autorizzativo, ma perché si possa procedere si attendono le richieste dei due vettori e il nullaosta da parte della Regione. In serata una nota diramata da Ita Airways spiega che per il 23 dicembre è stata aggiunta una frequenza sulla rotta Milano Linate-Alghero e viceversa; mentre il 24 dicembre è possibile acquistare i biglietti sulla frequenza aggiuntiva Milano Linate-Cagliari e viceversa. Gran parte degli annunciati voli in più, nei giorni caldi prima di Natale, e in particolare dal 20 al 24 dicembre, saranno messi in vendita a partire dal 13 dicembre: per la maggior parte si dovrebbe trattare di collegamenti da e per Milano.