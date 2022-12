West Side Story cresce l'attesa a Cagliari

Giovedì va in scena, per dieci rappresentazioni, il settimo e ultimo appuntamento della Stagione lirica e di balletto 2022 del Teatro Lirico di Cagliari: West Side Story, celeberrimo musical in due atti di Leonard Bernstein che il geniale artista americano compone tra il 1953 e il 1956 e che viene eseguito, per la prima volta, il 19 agosto 1957 al National Theatre di Washington con enorme successo di pubblico e critica.

L’allestimento scenico proposto a Cagliari proviene da tre grandi istituzioni musicali statunitensi: la Lyric Opera of Chicago, la Houston Grand Opera e il Glimmerglass Festival. La regia e le coreografie, tratte dalla produzione originale del 1957, sono di Jerome Robbins, mentre la produzione originale è dell’italo-americana Francesca

Zambello che ritorna a Cagliari dopo il grande successo, nel 2017, della Ciociara di Marco Tutino.



L’opera, della durata complessiva di 2 ore e 30 minuti circa compreso l’intervallo, è rappresentata in lingua originale inglese, ma, come tradizione al Lirico di Cagliari, viene eseguita con l’ausilio dei soprattitoli in italiano che, scorrendo sull’arco scenico del boccascena, favoriscono la comprensione del libretto.