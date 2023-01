Si sblocca la continuità aerea: via alla vendita dei biglietti dal 17 febbraio

Si sblocca la partita della continuità aerea. Ita Airways e Volotea hanno annunciato a pochi minuti di distanza una dall'altra di aver messo in vendita da oggi, 19 gennaio, i biglietti agevolati: Ita, in quanto vincitrice del bando, in seguito al via libera di Enac e Regione volerà da Cagliari agli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; per il momento fino al 25 marzo, in attesa delle autorizzazioni per la stagione estiva. Volotea volerà da Olbia per Roma Fiumicino, senza compensazioni, con 3 collegamenti giornalieri: anche in questo caso i biglietti sono acquistabili momentaneamente solo fino al 25 marzo. Sulla tratta Olbia-Milano manca l'autorizzazione a AeroItalia, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. E' stata avviata tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, invece, la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate, dopo che nessuna compagnia aveva presentato offerte nei termini del bando.