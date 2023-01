A Sassari uno sportello dedicato alle neo-mamme

Un nuovo servizio della Asl di Sassari dedicato alle neo-genitori (soprattutto neo-mamme) con professionisti specializzati in depressione perinatale e post-partum. Lo sportello è già operativo nel Consultorio familiare della Asl di Sassari, nei locali della ''Palazzina C'' di Rizzeddu . Uno spazio in cui, attraverso un approccio globale rivolto alla salute della donna e della coppia, in un contesto di accoglienza empatica e di formazione specialistica da parte degli operatori coinvolti, consente di individuare precocemente, fin dalla gravidanza, le donne e gli uomini con maggiore vulnerabilità psichico-sociale che possono così essere inserite in appositi percorsi di sostegno e

accompagnamento psicologico alla nascita.

I sintomi di depressione post partum e baby blues. Crisi di pianto, disturbi del sonno e dell'appetito, senso di fallimento e mancanza di energie, difficoltà a relazionarsi con il neonato, senso di colpa e perdita di interesse nelle attività quotidiane: sono alcuni dei sintomi che possono manifestarsi dopo il parto e che, con il supporto dei professionisti, possono esser gestiti al meglio. Per contrastare questo fenomeno la Asl di Sassari, attraverso i Consultori Familiari, ha attivato dei percorsi dedicati alle neo mamme e neo papà, volti a sostenere la salute psico-fisica della donna e della coppia nel periodo della gravidanza e nel primo anno di vita del bambino. Tra i primi 15-20 giorni dopo il parto per le donne può presentarsi la manifestazione psicofisica del ''Baby blues'', un malessere caratterizzato da sintomi leggeri di depressione che generalmente tende a risolversi spontaneamente entro circa due settimane. Questo stato di malessere passeggero è caratterizzato da umore instabile,

crisi di pianto, stanchezza e tristezza, che tuttavia non alterano la capacità della donna di prendersi cura del proprio bambino. È uno stato fisiologico riscontrato nel 70% delle donne dopo il parto.

''La gravidanza e il post partum rappresentano uno dei periodi della vita a maggior rischio per i genitori, e per le donne in particolare, di soffrire di disturbi depressivi. La Depressione Post Partum (Dpp) è la complicazione più comune nel periodo perinatale, coinvolgendo circa il 20% delle donne . Recentemente il mondo clinico scientifico ha rivolto l'attenzione anche verso la compresenza di depressione perinatale paterna che, anche se in maniera meno manifesta, ha un'incidenza che va dal 8,5% al 12,7%'', dichiara Roberto Pietri, responsabile dei Servizi Consultoriali della Asl di Sassari.

Dove e quando. Per informazioni e per la presa in carico è sufficiente contattare il Consultorio Familiare di Sassari, in via Rizzeddu (Palazzina C), al numero di telefono 079/2062637, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle 12.30, oppure presentandosi presso l'accettazione del Consultorio Familiare.