Aggredisce moglie e figli a Serramanna, scatta codice rosso

Ha aggredito la moglie e i figli minori, colpendo la donna, minacciandola di morte e brandendo un coltello a serramanico. E non era la prima volta: altri episodi simili erano avvenuti nelle ultime settimane. Un 39enne di Serramanna è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti, insieme ai colleghi di Villasor e Furtei, in casa della coppia dopo la segnalazione della donna. Attivato anche il cosiddetto codice rosso e l'uomo, dopo il provvedimento emesso dalla Procura di Cagliari, è stato allontanato dall'abitazione familiare. I carabinieri hanno sequestrato anche il coltello a serramanico di 23 centimetri utilizzato per minacciare la moglie.