Alghero, Aeroitalia in pista per la continuità con Roma e Milano

Aeroitalia, prima fra le compagnie invitate dalla regione, si dice interessata alla procedura negoziata per i collegamenti a tariffe agevolate da Alghero verso Fiumicino e Linate. Non solo: il nuovo vettore italiano dopo averlo soltanto annunciato nelle scorse settimane domani formalizzerà l'accettazione a volare senza compensazioni sulla rotta Olbia-Fiumicino, accodandosi dunque a Volotea che per prima aveva sparigliato le carte aggiudicandosi senza esclusiva la tratta (in precedenza vinta dalla stessa Aeroitalia con un ribasso del 75 per cento).