La criminalità sarda punta su droga e rapine. Fari accesi sul riciclaggio mafioso

Dallo stalking alla pedopornografia, dai maltrattamenti in famiglia alle violenze sessuali, sono queste alcune tipologie di reato che nell'Isola crescono, insieme alla preoccupazione per i reati commessi da minorenni, come ha rilevato la presidente della Corte d'appello di Cagliari, Gemma Cucca, nella sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nel palazzo di giustizia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas. Nel distretto di Cagliari, dove sono avvenuti 3 femminicidi fra il 2021 e il 2022, è più marcato l'incremento dei reati contro la libertà sessuale, atti persecutori e i casi di pedopornografia.

La Sardegna non ha organizzazioni mafiose proprie, ma è "vulnerabile" alla penetrazione di quelle d'importazione, in particolare campane e calabresi, interessate a riciclare denaro sporco, da ripulire con investimenti nel settore turistico e commerciale. E' quanto evidenziato nel suo intervento dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio. Le organizzazioni sarde - ha sottolineato invece Cucca - hanno stretto legami con le altre criminalità organizzate, con cosche della 'ndrangheta e della camorra e, a livello internazionale, con trafficanti di droga turchi e albanesi, che li riforniscono di eroina e derivati dell'oppio, spagnoli e sudamericani da cui arriva la cocaina. Questa attività è collegata in maniera stretta con le rapine ai portavalori, che servono per finanziare il traffico di droga.