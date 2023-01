Appiccò un incendio a Sant'Antioco, condannato a 6 anni

Il 25 agosto del 2013 sistemò i 5 punti di innesco dell'incendio che in 24 ore mandò in fumo 15 ettari nelle campagne di Sant'Antioco. Lo avevano accertato le Indagini del nucleo investigativo del Corpo forestale di Iglesias, che indicarono anche il nome del piromane. Ora l'incendiario seriale, un cittadino di Sant'Antioco, è stato condannato a sei anni di carcere. L'uomo dovrà risarcire con 40mila euro per il danno ambientale e per le spese di spegnimento dell'incendio la Regione Sardegna, parte civile nel processo. “L’incendio - ricorda il Corpo forestale in una nota - interessò macchia mediterranea e pascolo e fu difficile da domare, con un tempo di estinzione di circa 24 ore". Le operazioni di spegnimento coinvolsero, oltre alle squadre a terra, due canadair e diversi elicotteri.