Arrestato Messina Denaro, ora è Cubeddu il latitante più pericoloso

Adesso è lui il ricercato numero uno. Attilio Cubeddu di Arzana, 75 anni, è latitante dal 7 febbraio del 1997 quando al termine di un permesso non si presentò nel carcere nuorese di Badu e Carros dove stava scontando una condanna a trent'anni per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime. Cubeddu, uno degli esponenti di spicco dell'Anonima sequestri, con Giovanni Farina, anche lui sardo, fu il carceriere di Giuseppe Soffiantini, rapito il 17 giugno del 1997 e liberato dopo 237 giorni di prigionia e solo dopo il pagamento di un riscatto di 4 milioni di dollari. Negli anni si è fatta strada la pista che Cubeddu sia stato ucciso dallo stesso Farina, intenzionato a non dividere i soldi del riscatto. Nel suo paese, Arzana, Cubeddu, non si fa vedere da decenni, sottolinea il sindaco Angelo Stochino. Il primo cittadino parla di un passato pesante che il piccolo centro vuole archiviare.