Arriva la prima neve, imbiancato il Gennargentu

Annunciata anche dal bollettino meteo della protezione civile, la neve si è presentata puntuale nottetempo sul Bruncu Spina. Per il momento i fiocchi sono caduti abbondanti soltanto sopra i mille metri, sui monti di Fonni e Desulo.

La centrale della Protezione civile di via Vittorio Veneto a Cagliari è al lavoro come sempre per coordinare gli interventi. Per mezzogiorno è convocata una videoconferenza alla quale parteciperanno il capo della protezione civile regionale Antonio Belloi e l'assessore dell'ambiente Marco Porcu e i sindaci dei comuni di Desulo, Fonni, Aritzo, Gavoi, Ollolai, Seui e Tonara. Una riunione fissata da tempo per fare il punto sui contributi per l'acquisto dei mezzi spazzaneve ma che - viste le condizioni meteo- servirà a fare il punto sulla situazione nei paesi più immediatamente interessati dal fenomeno neve.