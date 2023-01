Arriva l'attaccante Prelec. Trattative aperte per la difesa

Mancano solo le visite mediche. Poi, Nik Prelec, 21 anni, talento sloveno della Bundesliga austriaca, potrà vestire la maglia del Cagliari. 1 m e 87, punta centrale, tanto fisico e piede caldo: sarà lui il vice Pavoletti. Sfumata, almeno per ora, la trattativa per l'attaccante norvegese Ole Seter del Rosemborg. A circa 12 ore dalla fine del mercato invernale, resta una grande incognita al centro del campo. In difesa invece il nome è sempre lo stesso: Omar Colley della Samp. L'offerta è stata presentata, si attende la risposta del calciatore. Ma c'è ottimismo