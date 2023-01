Assalto contro Comando Esercito, perquisizione a Cagliari

Perquisizione all'alba in casa di un'attivista di un gruppo che si contrappone alle basi militari in Sardegna. La perquisizione, effettuata dalla Digos, è nell'ambito dell'indagine della Procura sull'assalto al comando militare dell'Esercito, in via Torino a Cagliari, il 20 maggio 2022, nello stesso giorno di una manifestazione antimilitarista. A renderlo noto l'associazione A Foras - Contra s' Ocupatzione militare de sa Sardigna con una nota: "Cercavano telefono e PC per trovare tracce di un video fatto dalla compagna, in cui riprendeva l'episodio", scrive l'associazione. Lo scorso maggio il raid contro l'ingresso della sede del comando militare: i muri esterni e il portone d'ingresso erano stati imbrattati di vernice rossa e c'era stato un principio di incendio per il lancio di fumogeni.