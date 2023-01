Atlantide, viaggio alla ricerca della città perduta

Sbarca in Sardegna lo spettacolo ATLANTIDE, una coproduzione che vede insieme Cada Die Teatro e La Baracca - Testoni di Bologna, compagnia importante nel panorama del teatro ragazzi. La pièce sarà in scena domani al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius, alle 17.30, nell'ambito della rassegna “CAPITANI CORAGGIOSI, avanti tutta!”, che Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie.

"Si narra che Atlantide fosse una terra meravigliosa, dove regnava la giustizia e il bene. Atlantide era bellezza, terra verdeggiante e città dalle architetture accoglienti e lucenti. Ora dov’è? E’ stata mai cercata? Come la si immagina? In modo inaspettato e sorprendente, due strani omini, accomunati da un simile destino, cominciano un viaggio", questo si legge nella presentazione dello spettacolo nato dalla fantasia degli autori Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, con Cappagli e Mou che firmano anche la regia e Galanti e Ziccardi impegnati come attori in scena.