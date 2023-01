Battuta d'arresto per la procedura negoziata, bocciatura dall'Ue

La procedura negoziata avviata dalla Regione e concordata col Ministero dei Trasporti per affidare i voli della

continuità su Alghero è stata contestata dall'Unione Europea. Lo ha riferito l'assessore Moro in Consiglio regionale dove è stato sospeso l'esame della manovre finanziaria per consentire un dibattito sulla situazione dell'aeroporto di Alghero.

Proprio oggi nella Riviera del Corallo mobilitazione del territorio in difesa dello scalo e dei posti di lavoro.

Per le tratte da e per Alghero, lo scorso dicembre, nessun vettore ha presentato offerte nonostante i 14 milioni di euro di compensazioni previsti dai bandi di gara.

Secondo quanto riferito dall'assessore dei trasporti Bruxelles ha ritenuto "discutibile" la motivazione dell'urgenza di voli diretti fra Alghero e Roma e Milano alla base della procedura negoziata dato che la Sardegna è collegata con la penisola tramite altri aeroporti.