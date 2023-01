Benzinai, alle 19 scatta lo sciopero

Ultima giornata utile per fare il pieno di carburante in vista dello sciopero. O forse no. Le organizzazioni dei benzinai Faib, Fegica e Figisc-Anisa hanno confermato il blocco di 48 ore del servizio anche se ancora non è chiaro quanto massiccia sarà l'adesione dei singoli titolari. In Sardegna per ora non si sono registrate code particolari alle stazioni di servizio per rifornire. Lo stop, per chi deciderà di chiudere, scatterà alle 19, anche per i self-service. In ogni caso i servizi minimi dovranno essere garantiti. Saranno le prefetture a individuare su base provinciale le pompe di carburante che resteranno aperte.