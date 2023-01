I sindacati dei gestori delle pompe di benzina hanno annunciato la revoca del secondo giorno di sciopero: "A favore degli automobilisti, non certo per il Governo". Lo scrivono i presidenti delle sigle Fegica e Figisc/Anisa, nonostante l'ultimo incontro con il ministero del Made in Italy "non sia riuscito ad evidenziare alcun elemento di concretezza che possa consentire anche solo di immaginare interventi sui gravissimi problemi del settore e di contenimento strutturale dei prezzi".