Bucchi: "Contro Napoli serve maggiore concentrazione"

Dopo le due vittorie di fila contro Reggio Emilia e Brindisi, la Dinamo prepara la sfida di domenica in trasferta a Napoli. E' in dubbio la presenza di Robinson. Le condizioni del play di Nashville, che ha ben figurato nelle ultime gare, verranno valutate meglio dallo staff medico tra domani e domenica mattina. Coach Bucchi mantiene un approccio fiducioso, certo del buon momento dei suoi: "Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento in campo - ha detto stamane in conferenza stampa -, ma contro Napoli serviranno maggiore attenzione e concentrazione".