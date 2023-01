Cadavere a Fluminimaggiore, potrebbe essere Marco Frau scomparso un anno fa

Potrebbe essere di Massimo Frau, il corpo senza vita ritrovato sui monti di Fluminimaggiore da alcuni cacciatori. L'uomo, 52 anni, era scomparso esattamente un anno fa. In questi mesi i suoi famigliari avevano lanciato numerosi appelli anche attraverso il programma tv “Chi l'ha visto” di Rai Tre. Frau era uscito di casa il 2 gennaio portando con sé i documenti, il telefonino e anche una ricetrasmittente, regalo che aveva ricevuto pochi giorni prima per il suo compleanno. Sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere sono arrivati i carabinieri e il medico legale. Frau era seguito da una casa-famiglia e da una badante assegnata dal Comune. Saranno ora le indagini e la perizia del medico legale ad accertare l'identità del corpo ritrovato a Fluminimaggiore ma è stato proprio il sindaco del paese Marco Corrias, sui social, ad ipotizzare che si trattasse dei resti di Massimo Frau.