Cagliari, cerca di borseggiare un uomo in via Roma, denunciato

A chiamare i carabinieri è stato un tassista che lo ha visto in azione in via Roma a Cagliari. Ha colpito un uomo di 45 anni al volto e ha tentato di sfilargli il borsello, ma è stato messo in fuga da tre giovani che erano nei paraggi e sono intervenuti.

I militari della Radiomobile e della stazione di Sant'Avendrace si sono subito diretti verso il porto e hanno rintracciato il responsabile dell'episodio, un trentaduenne algerino, domiciliato a Quartu Sant'Elena già noto per precedenti vicende giudiziarie. Il malvivente si è dimostrato da subito aggressivo e poco collaborativo.

L'accusa per lui è di tentata rapina e resistenza al pubblico ufficiale, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Siccome l'uomo era in preda a un'incontrollabile crisi isterica, i carabinieri hanno fatto intervenire personale del 118 ed è stato trasportato al reparto di psichiatria dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.