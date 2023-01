Cagliari, due nuove pediatre in arrivo

L'emergenza pediatri continua ma nell'area vasta di Cagliari arrivano due nuove pediatre che prenderanno presto servizio. Specializzate da poco, le due dottoresse hanno accettato un incarico provvisorio. La dottoressa Maria Lucrezia Giua Marassi sostituirà la dottoressa M. Francesca Vardeu a partire dal 23 gennaio nell'ambulatorio in via Renzo Frau 10 mentre la dottoressa Antonella Marongiu sostituirà la pediatra Elisabetta Anedda dal primo febbraio nell'ambulatorio in via del Seminario. La settimana scorsa un gruppo di genitori, insieme ad esponenti del centrosinistra, aveva manifestato per la carenza di pediatri davanti all'assessorato della Sanità.