Cane finisce nel canale di Terramaini, salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Cagliari hanno salvato un cane finito nelle acque gelide del canale di Terramaini. L'intervento dopo le 7:30 di questa mattina, in via Mercalli a Cagliari, dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno visto l'animale all'interno del canale. Il nucleo Sommozzatori del distaccamento portuale e una squadra della sede centrale del Comando, dopo averlo recuperato, hanno riscontrato che il cane aveva delle ferite ed è quindi stato affidato ad un veterinario per le cure. Avviata la procedura per individuare il microchip e risalire ad un eventuale proprietario.