Casa: prezzi in crescita anche nell'Isola, sino al 3%

Cagliari e Sassari in linea con il mercato immobiliare delle grandi città del resto d'Italia. Le previsioni per il 2023 dicono che i prezzi cresceranno nei due principali centri dell'Isola sino al 3 percento. In particolare a Cagliari gli aumenti oscilleranno tra l'1 e il 3%. Mentre per Sassari si prevede un incremento del 2%. Sono i dati che emergono da un report di una delle principali agenzie immobiliari. Bene il 2022, secondo l'analisi nazionale degli esperti, con numeri che non si registravano da tempo.