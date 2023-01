Cerca di violentare una giovane in strada Sassari, arrestato

Un uomo è stato arrestato ieri a tarda sera dalla Polizia a Sassari dopo avere cercato di violentare una giovane donna per strada. L'episodio è successo dopo le 20 in via Sant'Apollinare, nel centro storico di Sassari: la donna è stata bloccata dall'aggressore: l'ha strattonata e palpeggiata cercando di trascinarla in un luogo appartato.

La donna ha urlato e chiesto aiuto. Alcuni passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno chiesto l'intervento di una volante della polizia che passava lì vicino proprio in quei momenti. Gli agenti hanno fermato l'aggressore e lo hanno arrestato.