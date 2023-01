Col coltello si avvicina alla casa della ex, arrestato un 41enne

I Carabinieri di San Sperate lo hanno sorpreso di notte nelle vicinanze della casa dell'ex compagna da cui doveva stare lontano almeno 300 metri. Nono solo, perché l'uomo aveva addosso vari attrezzi: cacciavite, pinze, tenaglie e un coltello a serramanico. Per questo un 41enne di San Sperate è stato arrestato in flagranza del reato di violazione del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ex compagna. In seguito a tutta una serie di vicende - riferiscono i militari - l'uomo era stato allontanato dall'autorità giudiziaria accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è agli arresti domiciliari.