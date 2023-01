Continuità aerea, in pista anche Aeroitalia

Anche la compagnia AeroItalia ha ricevuto l'autorizzazione alla vendita dei voli per la rotta Olbia-Milano Linate e viceversa. L'annuncio della compagnia, fatto dal Ceo Gaetano Intrieri, segue quello del giorno prima di Volotea e di Ita airways relativi alle rotte da Cagliari e Olbia per Roma e Milano. Resta da risolvere la questione Alghero, dove la gara è andata deserta. Per lo scalo di Fertilia è aperta una procedura negoziata alla quale sono stati invitati i vettori che hanno operato in passato o intendono farlo in futuro. Volotea ha però già annunciato di non essere interessata.