Continuità, su Alghero la Regione tira dritto

Dopo la minaccia di una procedura di infrazione da parte di Bruxelles, la Regione tira dritto e conferma di voler mandare avanti la procedura negoziata per salvare i collegamenti a tariffa agevolata da Alghero verso Roma e Milano e ritorno. Sulle due rotte in questione la prima gara bandita dall'assessorato dei Trasporti era andata deserta. Nell'ultimo giorno utile, ieri, Ita si è registrata sulla piattaforma Sardegna cat, un passaggio tecnico indispensabile già compiuto nei giorni scorsi da Aeroitalia. Per presentare la loro proposta le uniche due compagnie interessate avranno tempo sino alle 13 di martedì 31 gennaio. Quattordici milioni di euro è la cifra messa a disposizione dalla Regione come compensazione, mezzo milione di euro in più rispetto alla base d'asta del bando di dicembre.

Lo stop dell'Ue sui voli da e per Alghero preoccupa Cgil, Cisl e Uil che paventano un passo indietro dei vettori interessati: in caso di procedura di infrazione potrebbero infatti essere chiamati a restituire quanto percepito in termini di compensazione. Da noi interpellata, Aeroitalia conferma i dubbi dei sindacati: "Stiamo valutando la situazione", dice l'ad della compagnia Gaetano Intrieri. "Abbiamo intenzione di andare avanti ma prima - aggiunge prudente l'Ad - vogliamo capire con la Regione quanto sia concreto il rischio della compagnia di dover rispondere economicamente". Intanto Volotea questa mattina ha presentato all'aeroporto di Elmas i sedici collegamenti garantiti dallo scalo cagliaritano. Due saranno invece i nuovi voli internazionali, Barcellona dal 7 aprile e Atene dal 27 maggio, data a partire dalla quale prenderà il via il nuovo collegamento con Brindisi.