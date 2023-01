Covid, cambiano le regole per l'accesso negli ospedali dell'Isola

Il covid. In Sardegna si registrano 499 ulteriori casi di positività e nessun decesso. Intanto la Giunta regionale ha aggiornato le disposizioni in materia di accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie presenti nell'Isola. Per accedere agli ospedali e alle altre strutture non sarà più necessario esibire il green pass. Secondo le nuove disposizioni, per accedere ai Pronto soccorso non sarà più obbligatoria l'esecuzione di un test che è sempre previsto, invece, per i pazienti che necessitano di un ricovero programmato o richiesto in seguito all'accesso al pronto soccorso.