Covid: contagi in calo e un decesso nell'Isola

Un decesso, una donna di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e contagi Covid in calo in Sardegna dove si registrano 159 ulteriori contagi, come sempre avviene dopo un giorno di festa. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 845 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano a 7 (-1), mentre resta invariato il numero di quelli ricoverati in area medica (122). Sotto quota 6mila (5935) i casi di isolamento domiciliare (-64).