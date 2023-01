Nuovo decesso legato al covid nell'Isola. Si tratta di una donna di 87 anni, residente in provincia di Sassari. In Sardegna si registrano oggi 271 ulteriori casi di positività. Processati in totale, tra molecolari e antigenici, 2.572 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono otto, uno in più di ieri; quelli ricoverati in area medica sono 101, meno undici rispetto al precedente rilevamento.