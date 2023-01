Covid: un morto e 168 nuovi contagi

Sono 168 i nuovi casi di positività al covid riscontrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, diagnosticati sulla base di un numero limitato di tamponi: 1.497. Nel Cagliaritano si registra purtroppo anche una vittima. Aumentano di una unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 in totale) mentre restano stabili i posti letto occupati in area medica. In crescita (+163) le persone costrette all'isolamento domiciliare (6.092).