Creatori di videogame a Cagliari per il Global Game Jam

A Cagliari la settima edizione della Global Game Jam, manifestazione dedicata allo sviluppo di videogiochi o giochi da tavolo in contemporanea in centinaia di città di tutto il mondo. L'appuntamento è dal 3 al 5 febbraio nei locali dell'ex Manifattura tabacchi all'interno delle Officine. Ad organizzarla è l'associazione Fabbricastorie.

Una festa del game design: il tema, uguale per tutti, sarà comunicato appena prima dell'inizio della competizione. Quella del 2023 è l'edizione del rientro in presenza dopo la pandemia. Non è necessario essere uno sviluppatore per partecipare alla GGJ perché la creazione può coinvolgere artisti, grafici e musicisti, senza dimenticare l'importantissimo ruolo del game designer.

La Game Jam è aperta anche ai semplici curiosi e appassionati: tutti possono cimentarsi nella creazione di un gioco. I partecipanti, riuniti in gruppi spontanei, si sfideranno nella realizzazione di un prototipo da presentare agli altri partecipanti al termine delle 48 ore. Tutti i giochi realizzati restano di proprietà degli autori ma devono essere rilasciati con licenza ai fini della pubblicazione sul sito della Global Game Jam. Non è inusuale che i prototipi realizzati durante la GGJ vengano ulteriormente sviluppati dagli autori e trovino sbocco commerciale.