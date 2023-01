Definito staff Cagliari, Benetti il vice di Ranieri

Sarà Paolo Benetti il vice di Claudio Ranieri nella nuova avventura in rossoblù del tecnico romano. Classe 1965, originario di Cormano, ha un passato da calciatore professionista prima di iniziare nel 2005 la carriera di allenatore nelle giovanili della Lazio. Dal 2007 ricopre con continuità il ruolo di vice di Ranieri. Definite anche le altre figure dello staff: il preparatore atletico è Massimo Catalano, con lui il collaboratore Vitantonio Pascale. Catalano, classe 1974 di Eboli, dopo Palermo e Fiorentina ha fatto parte per dieci anni dello staff tecnico della Sampdoria, in cui è entrato nel 2012. Pascale, classe 1982, nato a Bari, ha all'attivo le esperienze con Bari, Nantes, Fulham, Nizza (nelle giovanili) e Genoa. Entrambi hanno già lavorato con Ranieri: Catalano alla Samp nelle stagioni 2019-20 e 2020-21; Pascale al Nantes nella stagione 2017-18 e al Fulham, stagione 2018-19.