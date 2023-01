Dinamo, missione playoff: oggi la sfida con Brindisi

Una gara decisiva quella in programma questa sera alle 19,30 al PalaSerradimigni, dove la Dinamo sarà impegnata contro Brindisi nell'ultima sfida del girone di andata di Basket Lega A. L'obiettivo per i biancoblu è la conquista dei playoff e fondamentale per i sassaresi è una vittoria che confermi la svolta intrapresa dalla squadra con lo splendido match di Reggio Emilia di domenica scorsa, concluso con un punteggio di 99-74 a favore dei ragazzi di coach Bucchi.