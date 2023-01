Dinamo sconfitta a Napoli

Nulla da fare per la Dinamo in trasferta a Napoli, dove i sassaresi si sono dovuti arrendere sul punteggio di 93 a 83. I partenopei hanno giocato un'ottima partita, controllando costantemente il vantaggio, mantenendo una buona dose di precisione al tiro ed evitando di essere raggiunti nel finale. Convincente la partenza della Dinamo che chiude il primo quarto sul 23 a 25. Ma il match prende una piega diversa tra il secondo e il terzo quarto, che Napoli chiude in netto vantaggio (77-58). Nell'ultimo quarto Sassari prova a rimontare ma senza successo. 16 i punti per Jones, 15 per Gentile, 14 per Bendzius.