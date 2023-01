Dinamo, vittoria a Reggio Emilia

Una partita dominata dalla Dinamo, che a Reggio Emilia batte i padroni di casa per 74 a 99. I sassaresi erano costretti a vincere per riuscire ad allontanarsi dalle zone basse della classifica. Il successo è arrivato, meritato e schiacciante, con un distacco nel punteggio che lascia pochi dubbi sulla prestazione dei giocatori biancoblù, che sono rimasti avanti per tutto il match. “Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto nelle fasi difensive”, ha commentato a fine gara coach Piero Bucchi, che aveva invitato i suoi giocatori a non sottovalutare gli avversari in una trasferta comunque insidiosa.