Domenica di tregua, ma da lunedì tornano pioggia, neve e gelate

Una giornata di tregua (domenica), poi dalla serata ancora neve a bassa quota, pioggia e foschie nelle zone pianeggianti. Sarà un inizio di settimana perturbato nell'isola, con le temperature che continueranno a mantenersi molto basse, soprattutto di notte. Il picco tra sabato e domenica di quasi meno 11 a Villanova Strisaili, mentre le centraline dell'Agenzia regionale per l'ambiente hanno fatto registrare una temperatura di poco sotto lo zero anche a Cagliari. L'allarme di queste ore - il bollettino della protezione civile lo segnala almeno fino alle 9 di lunedì - riguarda proprio il ghiaccio che ha già ritardato le operazioni dei primi quattro voli in partenza dall'aeroporto di Cagliari Elmas. Pericolo ghiaccio anche sulle strade del Nuorese, in particolare sulla 389 e sulle direttrici che portano a Fonni, Gavoi, Desulo e Macomer, e sulla 131 nella zona di Campeda, dove la Polizia stradale raccomanda di guidare con prudenza e non muoversi senza gomme invernali o catene a bordo.