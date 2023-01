Dopo la rimozione, in viale Buoncammino piantate altre sei Jacaranda

Nelle scorse settimane erano stati rimossi sei alberi di Jacaranda.

Ora nel viale Buoncammino, vicino all'ex Caserma Carlo Alberto, a Cagliari sono stati piantumati altri sei esemplari.

La rimozione era stata decisa per garantire la pubblica incolumità, dopo che i tecnici comunali avevano accertato un'elevata possibilità di cedimento delle piante.

Intanto vanno avanti i i lavori per rafforzare il verde in città. Tra Monte Urpinu, San Michele e via San Paolo, Cagliari potrà contare a breve di circa 45mila nuovi alberi.