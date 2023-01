Droga e contanti in casa, arrestato un 23enne di Villa San Pietro

I carabinieri di Pula hanno arrestato un giovane di 23 anni di Villa San Pietro per detenzione e spaccio di droga. I militari si erano insospettiti per l'atteggiamento sfuggente del ragazzo quando ha eluso un posto di controllo nel centro della cittadina. I carabinieri lo hanno cosi fermato e perquisito: aveva con sé 5 grammi di cocaina. La perquisizione è proseguita in casa del 23enne dove sono stati trovati oltre 400 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, poco più di 3.500 euro in contanti, due bilancini, sostanze da taglio e una lista di nomi, presumibilmente dei clienti.

L'arresto è stato convalidato e si trova ora agli arresti domiciliari.